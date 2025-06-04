LYD - Libyan Dinar
Libyan Dinar on Libya valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Libyan Dinar -valuuttakurssi on LYD → USD. Libya Dinar ISO-valuuttatunnus on LYD, ja valuuttasymboli on LD. Alta löydät Libyan Dinar kurssit ja valuuttalaskurin.
Libyan Dinar tilastot
|Nimi
|Libyan Dinar
|Symboli
|LD
|Pienin yksikkö
|1/1000 = Dirham
|Pienen yksikön symboli
|Dirham
|Suosituin LYD muunnos
|LYD → USD
|Suosituin LYD kaavio
|LYD → USD kaavio
Libyan Dinar profiili
|Setelit
|Freq used: LD1, LD5, LD10, LD20, LD50
|Keskuspankki
|Central Bank of Libya
|Käyttäjät
Libya
Libya
