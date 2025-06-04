lyd
LYD - Libyan Dinar

Libyan Dinar on Libya valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Libyan Dinar -valuuttakurssi on LYD → USD. Libya Dinar ISO-valuuttatunnus on LYD, ja valuuttasymboli on LD. Alta löydät Libyan Dinar kurssit ja valuuttalaskurin.

LYDLibyan dinaari

Libyan Dinar tilastot

NimiLibyan Dinar
SymboliLD
Pienin yksikkö1/1000 = Dirham
Pienen yksikön symboliDirham
Suosituin LYD muunnosLYD → USD
Suosituin LYD kaavioLYD → USD kaavio

Libyan Dinar profiili

SetelitFreq used: LD1, LD5, LD10, LD20, LD50
KeskuspankkiCentral Bank of Libya
Käyttäjät
Libya

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15957
GBP / EUR1.14167
USD / JPY156.446
GBP / USD1.32384
USD / CHF0.804182
USD / CAD1.40406
EUR / JPY181.409
AUD / USD0.651945

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%