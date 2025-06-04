lvl
LVL - Latvian Lat

Latvian Lat on Latvia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Latvian Lat -valuuttakurssi on LVL → USD. Latvia Lat ISO-valuuttatunnus on LVL, ja valuuttasymboli on Ls. Alta löydät Latvian Lat kurssit ja valuuttalaskurin.

The Latvian Lat was replaced by the Euro on January 1, 2014. The Lat is no longer accepted as legal tender as of January 15, 2014.

lvl
LVLLatvian lati

Latvian Lat tilastot

NimiLatvian Lat
SymboliLs
Pienin yksikkö1/100 = Santims
Pienen yksikön symboliSantims
Suosituin LVL muunnosLVL → USD
Suosituin LVL kaavioLVL → USD kaavio

Latvian Lat profiili

KolikotFreq used: Santims1, Santims2, Santims5, Santims10, Santims20, Santims50, Ls1, Ls2, Ls10, Ls100
SetelitFreq used: Ls5, Ls10, Ls20, Ls50, Ls100, Ls500
KeskuspankkiBank of Latvia
Käyttäjät
Latvia

