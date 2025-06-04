LVL - Latvian Lat
Latvian Lat on Latvia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Latvian Lat -valuuttakurssi on LVL → USD. Latvia Lat ISO-valuuttatunnus on LVL, ja valuuttasymboli on Ls. Alta löydät Latvian Lat kurssit ja valuuttalaskurin.
The Latvian Lat was replaced by the Euro on January 1, 2014. The Lat is no longer accepted as legal tender as of January 15, 2014.
Latvian Lat tilastot
|Nimi
|Latvian Lat
|Symboli
|Ls
|Pienin yksikkö
|1/100 = Santims
|Pienen yksikön symboli
|Santims
|Suosituin LVL muunnos
|LVL → USD
|Suosituin LVL kaavio
|LVL → USD kaavio
Latvian Lat profiili
|Kolikot
|Freq used: Santims1, Santims2, Santims5, Santims10, Santims20, Santims50, Ls1, Ls2, Ls10, Ls100
|Setelit
|Freq used: Ls5, Ls10, Ls20, Ls50, Ls100, Ls500
|Keskuspankki
|Bank of Latvia
|Käyttäjät
Latvia
Latvia
