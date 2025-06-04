tzs
TZS - Tanzanian Shilling

Tanzanian Shilling on Tanzania valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Tanzanian Shilling -valuuttakurssi on TZS → USD. Tanzania Shilling ISO-valuuttatunnus on TZS, ja valuuttasymboli on TSh. Alta löydät Tanzanian Shilling kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

tzs
TZSTansanian šillinki

Tanzanian Shilling tilastot

NimiTanzanian Shilling
SymboliShilling
Pienin yksikkö1/100 = Cent
Pienen yksikön symboliCent
Suosituin TZS muunnosTZS → USD
Suosituin TZS kaavioTZS → USD kaavio

Tanzanian Shilling profiili

KolikotFreq used: Cent5, Cent10, Cent20, Shilling1, Shilling5, Shilling10, Shilling20, Shilling50, Shilling100, Shilling200
SetelitFreq used: Shilling500, Shilling1000, Shilling2000, Shilling5000, Shilling10000
KeskuspankkiBank of Tanzania
Käyttäjät
Tanzania

Miksi olet kiinnostunut valuutasta TZS?

Haluan...

Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa TZS sähköpostipäivityksetHanki TZS kurssit puhelimeeniHanki TZS valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15950
GBP / EUR1.14158
USD / JPY156.459
GBP / USD1.32367
USD / CHF0.804443
USD / CAD1.40430
EUR / JPY181.414
AUD / USD0.651776

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%