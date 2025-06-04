jep
JEP - Jersey Pound

Jersey Pound on Jersey valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Jersey Pound -valuuttakurssi on JEP → USD. Jersey Pound ISO-valuuttatunnus on JEP, ja valuuttasymboli on £. Alta löydät Jersey Pound kurssit ja valuuttalaskurin.

jep
JEPJerseyn punta

Jersey Pound tilastot

NimiJersey Pound
Symboli£
Pienin yksikkö1/100 = Penny
Pienen yksikön symbolip
Suosituin JEP muunnosJEP → USD
Suosituin JEP kaavioJEP → USD kaavio

Jersey Pound profiili

KolikotFreq used: p1, p2, p5, p10, p50
Rarely used: p20
SetelitFreq used: £1, £5, £10, £20, £50
Käyttäjät
Jersey

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15964
GBP / EUR1.14178
USD / JPY156.439
GBP / USD1.32406
USD / CHF0.804050
USD / CAD1.40379
EUR / JPY181.414
AUD / USD0.652055

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%