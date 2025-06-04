JEP - Jersey Pound
Jersey Pound on Jersey valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Jersey Pound -valuuttakurssi on JEP → USD. Jersey Pound ISO-valuuttatunnus on JEP, ja valuuttasymboli on £. Alta löydät Jersey Pound kurssit ja valuuttalaskurin.
Jersey Pound tilastot
|Nimi
|Jersey Pound
|Symboli
|£
|Pienin yksikkö
|1/100 = Penny
|Pienen yksikön symboli
|p
|Suosituin JEP muunnos
|JEP → USD
|Suosituin JEP kaavio
|JEP → USD kaavio
Jersey Pound profiili
|Kolikot
|Freq used: p1, p2, p5, p10, p50
Rarely used: p20
|Setelit
|Freq used: £1, £5, £10, £20, £50
|Käyttäjät
Jersey
Jersey
