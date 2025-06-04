mur
MUR - Mauritian Rupee

Mauritian Rupee on Mauritius valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Mauritian Rupee -valuuttakurssi on MUR → USD. Mauritius Rupee ISO-valuuttatunnus on MUR, ja valuuttasymboli on ₨. Alta löydät Mauritian Rupee kurssit ja valuuttalaskurin.

MURMauritiuksen rupia

Mauritian Rupee tilastot

NimiMauritian Rupee
Symboli
Pienin yksikkö1/100 = Cent
Pienen yksikön symboliCent
Suosituin MUR muunnosMUR → USD
Suosituin MUR kaavioMUR → USD kaavio

Mauritian Rupee profiili

SetelitFreq used: ₨25, ₨50, ₨100, ₨200, ₨500, ₨1000, ₨2000
KeskuspankkiBank of Mauritius
Käyttäjät
Mauritius

