MUR - Mauritian Rupee
Mauritian Rupee on Mauritius valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Mauritian Rupee -valuuttakurssi on MUR → USD. Mauritius Rupee ISO-valuuttatunnus on MUR, ja valuuttasymboli on ₨. Alta löydät Mauritian Rupee kurssit ja valuuttalaskurin.
Mauritian Rupee tilastot
|Nimi
|Mauritian Rupee
|Symboli
|₨
|Pienin yksikkö
|1/100 = Cent
|Pienen yksikön symboli
|Cent
|Suosituin MUR muunnos
|MUR → USD
|Suosituin MUR kaavio
|MUR → USD kaavio
Mauritian Rupee profiili
|Setelit
|Freq used: ₨25, ₨50, ₨100, ₨200, ₨500, ₨1000, ₨2000
|Keskuspankki
|Bank of Mauritius
|Käyttäjät
Mauritius
Mauritius
Miksi olet kiinnostunut valuutasta MUR?
Haluan...Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa MUR sähköpostipäivityksetHanki MUR kurssit puhelimeeniHanki MUR valuuttadata API yritykselleni