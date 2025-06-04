mmk
MMK - Burmese Kyat

Burmese Kyat on Myanmar (Burma) valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Burmese Kyat -valuuttakurssi on MMK → USD. Myanmar (Burma) Kyat ISO-valuuttatunnus on MMK, ja valuuttasymboli on K. Alta löydät Burmese Kyat kurssit ja valuuttalaskurin.

Notice: The MMK rates listed on XE.com are the official exchange rates. The black market MMK rates may vary significantly.

MMKMyanmarin kyat

Burmese Kyat tilastot

NimiBurmese Kyat
SymboliK
Pienin yksikkö1/100 = Pya
Pienen yksikön symboliPya
Suosituin MMK muunnosMMK → USD
Suosituin MMK kaavioMMK → USD kaavio

Burmese Kyat profiili

SetelitFreq used: Pya10, Pya20, K50, K100, K200, K500, K1000, Pya5000, Pya10000
KeskuspankkiCentral Bank of Myanmar
Käyttäjät
Myanmar (Burma)

