MMK - Burmese Kyat
Burmese Kyat on Myanmar (Burma) valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Burmese Kyat -valuuttakurssi on MMK → USD. Myanmar (Burma) Kyat ISO-valuuttatunnus on MMK, ja valuuttasymboli on K. Alta löydät Burmese Kyat kurssit ja valuuttalaskurin.
Notice: The MMK rates listed on XE.com are the official exchange rates. The black market MMK rates may vary significantly.
Burmese Kyat tilastot
|Nimi
|Burmese Kyat
|Symboli
|K
|Pienin yksikkö
|1/100 = Pya
|Pienen yksikön symboli
|Pya
|Suosituin MMK muunnos
|MMK → USD
|Suosituin MMK kaavio
|MMK → USD kaavio
Burmese Kyat profiili
|Setelit
|Freq used: Pya10, Pya20, K50, K100, K200, K500, K1000, Pya5000, Pya10000
|Keskuspankki
|Central Bank of Myanmar
|Käyttäjät
Myanmar (Burma)
Myanmar (Burma)
