lbp
LBP - Lebanese Pound

Lebanese Pound on Lebanon valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Lebanese Pound -valuuttakurssi on LBP → USD. Lebanon Pound ISO-valuuttatunnus on LBP, ja valuuttasymboli on £. Alta löydät Lebanese Pound kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

lbp
LBPLibanonin punta

Lebanese Pound tilastot

NimiLebanese Pound
Symboliل.ل
Pienin yksikkö1/100 = Piastre
Pienen yksikön symboliPiastre
Suosituin LBP muunnosLBP → USD
Suosituin LBP kaavioLBP → USD kaavio

Lebanese Pound profiili

KolikotFreq used: ل.ل250, ل.ل500
Rarely used: ل.ل50, ل.ل100
SetelitFreq used: ل.ل1000, ل.ل5000, ل.ل10000, ل.ل20000, ل.ل50000, ل.ل100000
KeskuspankkiBangue du Liban
Käyttäjät
Lebanon

Miksi olet kiinnostunut valuutasta LBP?

Haluan...

Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa LBP sähköpostipäivityksetHanki LBP kurssit puhelimeeniHanki LBP valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15964
GBP / EUR1.14167
USD / JPY156.436
GBP / USD1.32393
USD / CHF0.804047
USD / CAD1.40384
EUR / JPY181.409
AUD / USD0.652004

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%