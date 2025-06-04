LBP - Lebanese Pound
Lebanese Pound on Lebanon valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Lebanese Pound -valuuttakurssi on LBP → USD. Lebanon Pound ISO-valuuttatunnus on LBP, ja valuuttasymboli on £. Alta löydät Lebanese Pound kurssit ja valuuttalaskurin.
Lebanese Pound tilastot
|Nimi
|Lebanese Pound
|Symboli
|ل.ل
|Pienin yksikkö
|1/100 = Piastre
|Pienen yksikön symboli
|Piastre
|Suosituin LBP muunnos
|LBP → USD
|Suosituin LBP kaavio
|LBP → USD kaavio
Lebanese Pound profiili
|Kolikot
|Freq used: ل.ل250, ل.ل500
Rarely used: ل.ل50, ل.ل100
|Setelit
|Freq used: ل.ل1000, ل.ل5000, ل.ل10000, ل.ل20000, ل.ل50000, ل.ل100000
|Keskuspankki
|Bangue du Liban
|Käyttäjät
Lebanon
