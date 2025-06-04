mnt
MNT - Mongolian Tughrik

Mongolian Tughrik on Mongolia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Mongolian Tughrik -valuuttakurssi on MNT → USD. Mongolia Tughrik ISO-valuuttatunnus on MNT, ja valuuttasymboli on ₮. Alta löydät Mongolian Tughrik kurssit ja valuuttalaskurin.

MNTMongolian tugrik

Mongolian Tughrik tilastot

NimiMongolian Tughrik
Symboli
Pienin yksikkö1/100 = Möngö
Pienen yksikön symboliMöngö
Suosituin MNT muunnosMNT → USD
Suosituin MNT kaavioMNT → USD kaavio

Mongolian Tughrik profiili

LempinimetTögrög
KolikotFreq used: ₮20, ₮50, ₮100, ₮200, ₮500
SetelitFreq used: ₮10, ₮20, ₮100, ₮500, ₮1000, ₮5000, ₮10000, ₮20000
KeskuspankkiBank of Mongolia
Käyttäjät
Mongolia

