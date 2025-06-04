NGN - Nigerian Naira
Nigerian Naira on Nigeria valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Nigerian Naira -valuuttakurssi on NGN → USD. Nigeria Naira ISO-valuuttatunnus on NGN, ja valuuttasymboli on ₦. Alta löydät Nigerian Naira kurssit ja valuuttalaskurin.
Nigerian Naira tilastot
|Nimi
|Nigerian Naira
|Symboli
|₦
|Pienin yksikkö
|1/100 = Kobo
|Pienen yksikön symboli
|Kobo
|Suosituin NGN muunnos
|NGN → USD
|Suosituin NGN kaavio
|NGN → USD kaavio
Nigerian Naira profiili
|Kolikot
|Freq used: Kobo50, ₦1, ₦2
|Setelit
|Freq used: ₦5, ₦10, ₦20, ₦50, ₦100, ₦200, ₦500, ₦1000
|Keskuspankki
|Central Bank of Nigeria
|Käyttäjät
Nigeria
Nigeria
Miksi olet kiinnostunut valuutasta NGN?
