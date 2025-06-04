ngn
NGN - Nigerian Naira

Nigerian Naira on Nigeria valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Nigerian Naira -valuuttakurssi on NGN → USD. Nigeria Naira ISO-valuuttatunnus on NGN, ja valuuttasymboli on ₦. Alta löydät Nigerian Naira kurssit ja valuuttalaskurin.

ngn
NGNNigerian naira

Nigerian Naira tilastot

NimiNigerian Naira
Symboli
Pienin yksikkö1/100 = Kobo
Pienen yksikön symboliKobo
Suosituin NGN muunnosNGN → USD
Suosituin NGN kaavioNGN → USD kaavio

Nigerian Naira profiili

KolikotFreq used: Kobo50, ₦1, ₦2
SetelitFreq used: ₦5, ₦10, ₦20, ₦50, ₦100, ₦200, ₦500, ₦1000
KeskuspankkiCentral Bank of Nigeria
Käyttäjät
Nigeria

