UZS - Uzbekistani Som

Uzbekistani Som on Uzbekistan valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Uzbekistani Som -valuuttakurssi on UZS → USD. Uzbekistan Som ISO-valuuttatunnus on UZS, ja valuuttasymboli on лв. Alta löydät Uzbekistani Som kurssit ja valuuttalaskurin.

UZSUzbekistanin som

Uzbekistani Som tilastot

NimiUzbekistani Som
Symboliлв
Pienin yksikkö1/100 = Tiyin
Pienen yksikön symboliTiyin
Suosituin UZS muunnosUZS → USD
Suosituin UZS kaavioUZS → USD kaavio

Uzbekistani Som profiili

KolikotFreq used: лв1, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100
SetelitFreq used: лв1, лв3, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100, лв200, лв500, лв1000
KeskuspankkiCentral bank of the Republic of Uzbekistan
Uzbekistan

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15951
GBP / EUR1.14143
USD / JPY156.473
GBP / USD1.32351
USD / CHF0.804413
USD / CAD1.40404
EUR / JPY181.433
AUD / USD0.651753

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%