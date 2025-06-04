UZS - Uzbekistani Som
Uzbekistani Som on Uzbekistan valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Uzbekistani Som -valuuttakurssi on UZS → USD. Uzbekistan Som ISO-valuuttatunnus on UZS, ja valuuttasymboli on лв. Alta löydät Uzbekistani Som kurssit ja valuuttalaskurin.
Uzbekistani Som tilastot
|Nimi
|Uzbekistani Som
|Symboli
|лв
|Pienin yksikkö
|1/100 = Tiyin
|Pienen yksikön symboli
|Tiyin
|Suosituin UZS muunnos
|UZS → USD
|Suosituin UZS kaavio
|UZS → USD kaavio
Uzbekistani Som profiili
|Kolikot
|Freq used: лв1, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100
|Setelit
|Freq used: лв1, лв3, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100, лв200, лв500, лв1000
|Keskuspankki
|Central bank of the Republic of Uzbekistan
|Käyttäjät
Uzbekistan
Miksi olet kiinnostunut valuutasta UZS?
