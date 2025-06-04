LAK - Lao Kip
Lao Kip on Laos valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Lao Kip -valuuttakurssi on LAK → USD. Laos Kip ISO-valuuttatunnus on LAK, ja valuuttasymboli on ₭. Alta löydät Lao Kip kurssit ja valuuttalaskurin.
Lao Kip tilastot
|Nimi
|Lao Kip
|Symboli
|₭
|Pienin yksikkö
|1/100 = Att
|Pienen yksikön symboli
|Att
|Suosituin LAK muunnos
|LAK → USD
|Suosituin LAK kaavio
|LAK → USD kaavio
Lao Kip profiili
|Kolikot
|Freq used:
Rarely used: Att10, Att20, Att50
|Setelit
|Freq used: ₭500, ₭1000, ₭2000, ₭5000, ₭10000, ₭20000, ₭50000, ₭100000
Rarely used: ₭1, ₭5, ₭10, ₭20, ₭50, ₭100
|Keskuspankki
|Bank of Lao P.D.R.
|Käyttäjät
Laos
Laos
