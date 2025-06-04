lak
LAK - Lao Kip

Lao Kip on Laos valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Lao Kip -valuuttakurssi on LAK → USD. Laos Kip ISO-valuuttatunnus on LAK, ja valuuttasymboli on ₭. Alta löydät Lao Kip kurssit ja valuuttalaskurin.

lak
LAKLaosin kip

Lao Kip tilastot

NimiLao Kip
Symboli
Pienin yksikkö1/100 = Att
Pienen yksikön symboliAtt
Suosituin LAK muunnosLAK → USD
Suosituin LAK kaavioLAK → USD kaavio

Lao Kip profiili

KolikotFreq used:
Rarely used: Att10, Att20, Att50
SetelitFreq used: ₭500, ₭1000, ₭2000, ₭5000, ₭10000, ₭20000, ₭50000, ₭100000
Rarely used: ₭1, ₭5, ₭10, ₭20, ₭50, ₭100
KeskuspankkiBank of Lao P.D.R.
Käyttäjät
Laos

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15964
GBP / EUR1.14167
USD / JPY156.436
GBP / USD1.32393
USD / CHF0.804047
USD / CAD1.40384
EUR / JPY181.409
AUD / USD0.652004

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%