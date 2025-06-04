bmd
BMD - Bermudian Dollar

Bermudian Dollar on Bermuda valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Bermudian Dollar -valuuttakurssi on BMD → USD. Bermuda Dollar ISO-valuuttatunnus on BMD, ja valuuttasymboli on $. Alta löydät Bermudian Dollar kurssit ja valuuttalaskurin.

BMDBermudan dollari

Bermudian Dollar tilastot

NimiBermudian Dollar
Symboli$
Pienin yksikkö
Pienen yksikön symboli
Suosituin BMD muunnosBMD → USD
Suosituin BMD kaavioBMD → USD kaavio

Bermudian Dollar profiili

KeskuspankkiBermuda Monetary Authority
Käyttäjät
Bermuda

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15943
GBP / EUR1.14145
USD / JPY156.459
GBP / USD1.32343
USD / CHF0.804376
USD / CAD1.40395
EUR / JPY181.403
AUD / USD0.651786

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%