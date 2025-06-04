GNF - Guinean Franc
Guinean Franc on Guinea valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Guinean Franc -valuuttakurssi on GNF → USD. Guinea Franc ISO-valuuttatunnus on GNF, ja valuuttasymboli on FG. Alta löydät Guinean Franc kurssit ja valuuttalaskurin.
Guinean Franc tilastot
|Nimi
|Guinean Franc
|Symboli
|Franc
|Pienin yksikkö
|1/100 = Centime
|Pienen yksikön symboli
|Centime
|Suosituin GNF muunnos
|GNF → USD
|Suosituin GNF kaavio
|GNF → USD kaavio
Guinean Franc profiili
|Setelit
|Freq used: Franc100, Franc500, Franc1000, Franc5000, Franc10000
|Keskuspankki
|Central Bank of the Republic of Guinea
|Käyttäjät
Guinea
Miksi olet kiinnostunut valuutasta GNF?
