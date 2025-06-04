gnf
GNF - Guinean Franc

Guinean Franc on Guinea valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Guinean Franc -valuuttakurssi on GNF → USD. Guinea Franc ISO-valuuttatunnus on GNF, ja valuuttasymboli on FG. Alta löydät Guinean Franc kurssit ja valuuttalaskurin.

GNFGuinean frangi

Guinean Franc tilastot

NimiGuinean Franc
SymboliFranc
Pienin yksikkö1/100 = Centime
Pienen yksikön symboliCentime
Suosituin GNF muunnosGNF → USD
Suosituin GNF kaavioGNF → USD kaavio

Guinean Franc profiili

SetelitFreq used: Franc100, Franc500, Franc1000, Franc5000, Franc10000
KeskuspankkiCentral Bank of the Republic of Guinea
Käyttäjät
Guinea

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15944
GBP / EUR1.14159
USD / JPY156.465
GBP / USD1.32360
USD / CHF0.804266
USD / CAD1.40403
EUR / JPY181.411
AUD / USD0.651824

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%