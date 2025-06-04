SBD - Solomon Islander Dollar
Solomon Islander Dollar on Solomon Islands valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Solomon Islander Dollar -valuuttakurssi on SBD → USD. Solomon Islands Dollar ISO-valuuttatunnus on SBD, ja valuuttasymboli on $. Alta löydät Solomon Islander Dollar kurssit ja valuuttalaskurin.
Solomon Islander Dollar tilastot
|Nimi
|Solomon Islander Dollar
|Symboli
|$
|Pienin yksikkö
|Pienen yksikön symboli
|Suosituin SBD muunnos
|SBD → USD
|Suosituin SBD kaavio
|SBD → USD kaavio
Solomon Islander Dollar profiili
|Käyttäjät
Solomon Islands
Solomon Islands
Miksi olet kiinnostunut valuutasta SBD?
