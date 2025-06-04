sbd
SBD - Solomon Islander Dollar

Solomon Islander Dollar on Solomon Islands valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Solomon Islander Dollar -valuuttakurssi on SBD → USD. Solomon Islands Dollar ISO-valuuttatunnus on SBD, ja valuuttasymboli on $. Alta löydät Solomon Islander Dollar kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

sbd
SBDSalomonsaarten dollari

Solomon Islander Dollar tilastot

NimiSolomon Islander Dollar
Symboli$
Pienin yksikkö
Pienen yksikön symboli
Suosituin SBD muunnosSBD → USD
Suosituin SBD kaavioSBD → USD kaavio

Solomon Islander Dollar profiili

Käyttäjät
Solomon Islands

Miksi olet kiinnostunut valuutasta SBD?

Haluan...

Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa SBD sähköpostipäivityksetHanki SBD kurssit puhelimeeniHanki SBD valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15951
GBP / EUR1.14152
USD / JPY156.420
GBP / USD1.32360
USD / CHF0.804164
USD / CAD1.40383
EUR / JPY181.370
AUD / USD0.651787

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%