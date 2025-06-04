aoa
AOA - Angolan Kwanza

Angolan Kwanza on Angola valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Angolan Kwanza -valuuttakurssi on AOA → USD. Angola Kwanza ISO-valuuttatunnus on AOA, ja valuuttasymboli on Kz. Alta löydät Angolan Kwanza kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

aoa
AOAAngolan kwanza

Angolan Kwanza tilastot

NimiAngolan Kwanza
SymboliKz
Pienin yksikkö1/100 = cêntimo
Pienen yksikön symbolicêntimo
Suosituin AOA muunnosAOA → USD
Suosituin AOA kaavioAOA → USD kaavio

Angolan Kwanza profiili

KolikotFreq used: Kz1, Kz2, Kz5, cêntimo10, cêntimo50
SetelitFreq used: Kz50, Kz100, Kz200, Kz500, Kz1000, Kz2000, Kz5000, Kz10
KeskuspankkiBanco Nacional de Angola
Käyttäjät
Angola

Miksi olet kiinnostunut valuutasta AOA?

Haluan...

Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa AOA sähköpostipäivityksetHanki AOA kurssit puhelimeeniHanki AOA valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15942
GBP / EUR1.14144
USD / JPY156.464
GBP / USD1.32341
USD / CHF0.804371
USD / CAD1.40392
EUR / JPY181.408
AUD / USD0.651806

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%