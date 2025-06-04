AOA - Angolan Kwanza
Angolan Kwanza on Angola valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Angolan Kwanza -valuuttakurssi on AOA → USD. Angola Kwanza ISO-valuuttatunnus on AOA, ja valuuttasymboli on Kz. Alta löydät Angolan Kwanza kurssit ja valuuttalaskurin.
Angolan Kwanza tilastot
|Nimi
|Angolan Kwanza
|Symboli
|Kz
|Pienin yksikkö
|1/100 = cêntimo
|Pienen yksikön symboli
|cêntimo
|Suosituin AOA muunnos
|AOA → USD
|Suosituin AOA kaavio
|AOA → USD kaavio
Angolan Kwanza profiili
|Kolikot
|Freq used: Kz1, Kz2, Kz5, cêntimo10, cêntimo50
|Setelit
|Freq used: Kz50, Kz100, Kz200, Kz500, Kz1000, Kz2000, Kz5000, Kz10
|Keskuspankki
|Banco Nacional de Angola
|Käyttäjät
Angola
Angola
Miksi olet kiinnostunut valuutasta AOA?
