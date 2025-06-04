MDL - Moldovan Leu
Moldovan Leu on Moldova valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Moldovan Leu -valuuttakurssi on MDL → USD. Moldova Leu ISO-valuuttatunnus on MDL, ja valuuttasymboli on lei. Alta löydät Moldovan Leu kurssit ja valuuttalaskurin.
Moldovan Leu tilastot
|Nimi
|Moldovan Leu
|Symboli
|Leu
|Pienin yksikkö
|1/100 = Ban
|Pienen yksikön symboli
|Ban
|Suosituin MDL muunnos
|MDL → USD
|Suosituin MDL kaavio
|MDL → USD kaavio
Moldovan Leu profiili
|Kolikot
|Freq used: Ban1, Ban5, Ban10, Ban25, Ban50
|Setelit
|Freq used: Leu1, Leu5, Leu10, Leu20, Leu50, Leu100, Leu200, Leu500, Leu1000
|Keskuspankki
|National Bank of Moldova
|Käyttäjät
Moldova
Moldova
Miksi olet kiinnostunut valuutasta MDL?
