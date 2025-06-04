mdl
MDL - Moldovan Leu

Moldovan Leu on Moldova valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Moldovan Leu -valuuttakurssi on MDL → USD. Moldova Leu ISO-valuuttatunnus on MDL, ja valuuttasymboli on lei. Alta löydät Moldovan Leu kurssit ja valuuttalaskurin.

MDLMoldovan leu

Moldovan Leu tilastot

NimiMoldovan Leu
SymboliLeu
Pienin yksikkö1/100 = Ban
Pienen yksikön symboliBan
Suosituin MDL muunnosMDL → USD
Suosituin MDL kaavioMDL → USD kaavio

Moldovan Leu profiili

KolikotFreq used: Ban1, Ban5, Ban10, Ban25, Ban50
SetelitFreq used: Leu1, Leu5, Leu10, Leu20, Leu50, Leu100, Leu200, Leu500, Leu1000
KeskuspankkiNational Bank of Moldova
Käyttäjät
Moldova

