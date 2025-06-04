hrk
HRK - Croatian Kuna

Croatian Kuna on Croatia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Croatian Kuna -valuuttakurssi on HRK → USD. Croatia Kuna ISO-valuuttatunnus on HRK, ja valuuttasymboli on kn. Alta löydät Croatian Kuna kurssit ja valuuttalaskurin.

The Croatian Kuna (HRK) was replaced by the Euro (EUR) on January 1, 2013. The Kuna is no longer accepted as legal tender as of January 14, 2023.

HRK
HRKKroatian kuna (vanhentunut)

Croatian Kuna tilastot

NimiCroatian Kuna
Symbolikn
Pienin yksikkö1/100 = lipa
Pienen yksikön symbolilp
Suosituin HRK muunnosHRK → USD
Suosituin HRK kaavioHRK → USD kaavio

Croatian Kuna profiili

KolikotFreq used: lp5, lp10, lp20, lp50, kn1, kn2, kn5
Rarely used: lp1, lp2, kn25
SetelitFreq used: kn5, kn10, kn20, kn50, kn100, kn200, kn500, kn1000
KeskuspankkiCroatian National Bank
Käyttäjät
Croatia

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15948
GBP / EUR1.14156
USD / JPY156.456
GBP / USD1.32362
USD / CHF0.804213
USD / CAD1.40402
EUR / JPY181.408
AUD / USD0.651797

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%