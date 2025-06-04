HRK - Croatian Kuna
Croatian Kuna on Croatia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Croatian Kuna -valuuttakurssi on HRK → USD. Croatia Kuna ISO-valuuttatunnus on HRK, ja valuuttasymboli on kn. Alta löydät Croatian Kuna kurssit ja valuuttalaskurin.
The Croatian Kuna (HRK) was replaced by the Euro (EUR) on January 1, 2013. The Kuna is no longer accepted as legal tender as of January 14, 2023.
Croatian Kuna tilastot
|Nimi
|Croatian Kuna
|Symboli
|kn
|Pienin yksikkö
|1/100 = lipa
|Pienen yksikön symboli
|lp
|Suosituin HRK muunnos
|HRK → USD
|Suosituin HRK kaavio
|HRK → USD kaavio
Croatian Kuna profiili
|Kolikot
|Freq used: lp5, lp10, lp20, lp50, kn1, kn2, kn5
Rarely used: lp1, lp2, kn25
|Setelit
|Freq used: kn5, kn10, kn20, kn50, kn100, kn200, kn500, kn1000
|Keskuspankki
|Croatian National Bank
|Käyttäjät
Croatia
