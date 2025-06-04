MAD - Moroccan Dirham
Moroccan Dirham on Morocco valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Moroccan Dirham -valuuttakurssi on MAD → USD. Morocco Dirham ISO-valuuttatunnus on MAD, ja valuuttasymboli on MAD. Alta löydät Moroccan Dirham kurssit ja valuuttalaskurin.
Moroccan Dirham tilastot
|Nimi
|Moroccan Dirham
|Symboli
|Dirham
|Pienin yksikkö
|1/100 = Santim
|Pienen yksikön symboli
|Santim
|Suosituin MAD muunnos
|MAD → USD
|Suosituin MAD kaavio
|MAD → USD kaavio
Moroccan Dirham profiili
|Kolikot
|Freq used: Santim10, Santim20, Santim50, Dirham1, Dirham2, Dirham5
Rarely used: Santim5
|Setelit
|Freq used: Dirham20, Dirham50, Dirham100, Dirham200
|Keskuspankki
|Bank Al-Maghrib
|Käyttäjät
Morocco, Western Sahara
