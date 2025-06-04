mad
MAD - Moroccan Dirham

Moroccan Dirham on Morocco valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Moroccan Dirham -valuuttakurssi on MAD → USD. Morocco Dirham ISO-valuuttatunnus on MAD, ja valuuttasymboli on MAD. Alta löydät Moroccan Dirham kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

mad
MADMarokon dirhami

Moroccan Dirham tilastot

NimiMoroccan Dirham
SymboliDirham
Pienin yksikkö1/100 = Santim
Pienen yksikön symboliSantim
Suosituin MAD muunnosMAD → USD
Suosituin MAD kaavioMAD → USD kaavio

Moroccan Dirham profiili

KolikotFreq used: Santim10, Santim20, Santim50, Dirham1, Dirham2, Dirham5
Rarely used: Santim5
SetelitFreq used: Dirham20, Dirham50, Dirham100, Dirham200
KeskuspankkiBank Al-Maghrib
Käyttäjät
Morocco, Western Sahara

Miksi olet kiinnostunut valuutasta MAD?

Haluan...

Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa MAD sähköpostipäivityksetHanki MAD kurssit puhelimeeniHanki MAD valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15957
GBP / EUR1.14167
USD / JPY156.446
GBP / USD1.32384
USD / CHF0.804182
USD / CAD1.40406
EUR / JPY181.409
AUD / USD0.651945

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%