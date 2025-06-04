tjs
TJS - Tajikistani Somoni

Tajikistani Somoni on Tajikistan valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Tajikistani Somoni -valuuttakurssi on TJS → USD. Tajikistan Somoni ISO-valuuttatunnus on TJS, ja valuuttasymboli on SM. Alta löydät Tajikistani Somoni kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

tjs
TJSTadžikistanin somoni

Tajikistani Somoni tilastot

NimiTajikistani Somoni
SymboliSomoni
Pienin yksikkö1/100 = Tajikistani Somoni
Pienen yksikön symboliTajikistani Somoni
Suosituin TJS muunnosTJS → USD
Suosituin TJS kaavioTJS → USD kaavio

Tajikistani Somoni profiili

KolikotFreq used: Tajikistani Somoni5, Tajikistani Somoni10, Tajikistani Somoni20, Tajikistani Somoni25, Tajikistani Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5
SetelitFreq used: Tajikistani Somoni1, Tajikistani Somoni5, Tajikistani Somoni20, Tajikistani Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5, Somoni10, Somoni20, Somoni50, Somoni100, Somoni200, Somoni500
KeskuspankkiBank of Tajikistan
Käyttäjät
Tajikistan

Miksi olet kiinnostunut valuutasta TJS?

Haluan...

Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa TJS sähköpostipäivityksetHanki TJS kurssit puhelimeeniHanki TJS valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15948
GBP / EUR1.14159
USD / JPY156.462
GBP / USD1.32365
USD / CHF0.804487
USD / CAD1.40434
EUR / JPY181.414
AUD / USD0.651761

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%