TJS - Tajikistani Somoni
Tajikistani Somoni on Tajikistan valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Tajikistani Somoni -valuuttakurssi on TJS → USD. Tajikistan Somoni ISO-valuuttatunnus on TJS, ja valuuttasymboli on SM. Alta löydät Tajikistani Somoni kurssit ja valuuttalaskurin.
Tajikistani Somoni tilastot
|Nimi
|Tajikistani Somoni
|Symboli
|Somoni
|Pienin yksikkö
|1/100 = Tajikistani Somoni
|Pienen yksikön symboli
|Tajikistani Somoni
|Suosituin TJS muunnos
|TJS → USD
|Suosituin TJS kaavio
|TJS → USD kaavio
Tajikistani Somoni profiili
|Kolikot
|Freq used: Tajikistani Somoni5, Tajikistani Somoni10, Tajikistani Somoni20, Tajikistani Somoni25, Tajikistani Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5
|Setelit
|Freq used: Tajikistani Somoni1, Tajikistani Somoni5, Tajikistani Somoni20, Tajikistani Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5, Somoni10, Somoni20, Somoni50, Somoni100, Somoni200, Somoni500
|Keskuspankki
|Bank of Tajikistan
|Käyttäjät
Tajikistan
Miksi olet kiinnostunut valuutasta TJS?
