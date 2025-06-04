awg
AWG - Aruban or Dutch Guilder

Aruban or Dutch Guilder on Aruba valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Aruban or Dutch Guilder -valuuttakurssi on AWG → USD. Aruba Guilder ISO-valuuttatunnus on AWG, ja valuuttasymboli on ƒ. Alta löydät Aruban or Dutch Guilder kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

AWGAruban floriini

Aruban or Dutch Guilder tilastot

NimiAruban or Dutch Guilder
Symboliƒ
Pienin yksikkö
Pienen yksikön symboli
Suosituin AWG muunnosAWG → USD
Suosituin AWG kaavioAWG → USD kaavio

Aruban or Dutch Guilder profiili

Käyttäjät
Aruba

Miksi olet kiinnostunut valuutasta AWG?

Haluan...

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15942
GBP / EUR1.14144
USD / JPY156.464
GBP / USD1.32341
USD / CHF0.804371
USD / CAD1.40392
EUR / JPY181.408
AUD / USD0.651806

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%