AWG - Aruban or Dutch Guilder
Aruban or Dutch Guilder on Aruba valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Aruban or Dutch Guilder -valuuttakurssi on AWG → USD. Aruba Guilder ISO-valuuttatunnus on AWG, ja valuuttasymboli on ƒ. Alta löydät Aruban or Dutch Guilder kurssit ja valuuttalaskurin.
Aruban or Dutch Guilder tilastot
|Nimi
|Aruban or Dutch Guilder
|Symboli
|ƒ
|Pienin yksikkö
|Pienen yksikön symboli
|Suosituin AWG muunnos
|AWG → USD
|Suosituin AWG kaavio
|AWG → USD kaavio
Aruban or Dutch Guilder profiili
|Käyttäjät
Aruba
Aruba
Miksi olet kiinnostunut valuutasta AWG?
