ETB - Ethiopian Birr
Ethiopian Birr on Ethiopia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Ethiopian Birr -valuuttakurssi on ETB → USD. Ethiopia Birr ISO-valuuttatunnus on ETB, ja valuuttasymboli on Br. Alta löydät Ethiopian Birr kurssit ja valuuttalaskurin.
Ethiopian Birr tilastot
|Nimi
|Ethiopian Birr
|Symboli
|Br
|Pienin yksikkö
|1/100 = santim
|Pienen yksikön symboli
|santim
|Suosituin ETB muunnos
|ETB → USD
|Suosituin ETB kaavio
|ETB → USD kaavio
Ethiopian Birr profiili
|Setelit
|Freq used: Br1, Br5, Br10, Br50, Br100
|Keskuspankki
|National Bank of Ethiopia
|Käyttäjät
Ethiopia, Eritrea
Miksi olet kiinnostunut valuutasta ETB?
