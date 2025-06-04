etb
ETB - Ethiopian Birr

Ethiopian Birr on Ethiopia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Ethiopian Birr -valuuttakurssi on ETB → USD. Ethiopia Birr ISO-valuuttatunnus on ETB, ja valuuttasymboli on Br. Alta löydät Ethiopian Birr kurssit ja valuuttalaskurin.

ETBEtiopian birr

Ethiopian Birr tilastot

NimiEthiopian Birr
SymboliBr
Pienin yksikkö1/100 = santim
Pienen yksikön symbolisantim
Suosituin ETB muunnosETB → USD
Suosituin ETB kaavioETB → USD kaavio

Ethiopian Birr profiili

SetelitFreq used: Br1, Br5, Br10, Br50, Br100
KeskuspankkiNational Bank of Ethiopia
Käyttäjät
Ethiopia, Eritrea

