SHP - Saint Helenian Pound
Saint Helenian Pound on Saint Helena valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Saint Helenian Pound -valuuttakurssi on SHP → USD. Saint Helena Pound ISO-valuuttatunnus on SHP, ja valuuttasymboli on £. Alta löydät Saint Helenian Pound kurssit ja valuuttalaskurin.
Saint Helenian Pound tilastot
|Nimi
|Saint Helenian Pound
|Symboli
|£
|Pienin yksikkö
|1/100 = Saint Helena Pound
|Pienen yksikön symboli
|p
|Suosituin SHP muunnos
|SHP → USD
|Suosituin SHP kaavio
|SHP → USD kaavio
Saint Helenian Pound profiili
|Kolikot
|Freq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Setelit
|Freq used: £5, £10, £20
|Käyttäjät
Saint Helena
Saint Helena
Miksi olet kiinnostunut valuutasta SHP?
