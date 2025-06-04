shp
SHP - Saint Helenian Pound

Saint Helenian Pound on Saint Helena valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Saint Helenian Pound -valuuttakurssi on SHP → USD. Saint Helena Pound ISO-valuuttatunnus on SHP, ja valuuttasymboli on £. Alta löydät Saint Helenian Pound kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

shp
SHPSaint Helenan punta

Saint Helenian Pound tilastot

NimiSaint Helenian Pound
Symboli£
Pienin yksikkö1/100 = Saint Helena Pound
Pienen yksikön symbolip
Suosituin SHP muunnosSHP → USD
Suosituin SHP kaavioSHP → USD kaavio

Saint Helenian Pound profiili

KolikotFreq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
SetelitFreq used: £5, £10, £20
Käyttäjät
Saint Helena

Miksi olet kiinnostunut valuutasta SHP?

Haluan...

Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa SHP sähköpostipäivityksetHanki SHP kurssit puhelimeeniHanki SHP valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15947
GBP / EUR1.14158
USD / JPY156.459
GBP / USD1.32363
USD / CHF0.804466
USD / CAD1.40421
EUR / JPY181.409
AUD / USD0.651801

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%