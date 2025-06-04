bam
BAM - Bosnia-Herzegovina Convertible Mark

Bosnia-Herzegovina Convertible Mark on Bosnia and Herzegovina valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Bosnia-Herzegovina Convertible Mark -valuuttakurssi on BAM → USD. Bosnia and Herzegovina Convertible Mark ISO-valuuttatunnus on BAM, ja valuuttasymboli on KM. Alta löydät Bosnia-Herzegovina Convertible Mark kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

bam
BAMBosnia-Hertsegovinan vaihdettava markka

Bosnia-Herzegovina Convertible Mark tilastot

NimiBosnia-Herzegovina Convertible Mark
SymboliKM
Pienin yksikkö1/100 = fening
Pienen yksikön symbolifening
Suosituin BAM muunnosBAM → USD
Suosituin BAM kaavioBAM → USD kaavio

Bosnia-Herzegovina Convertible Mark profiili

Lempinimetконвертибилна марка (Serbian)
KolikotFreq used: fening5, fening10, fening20, fening50, KM1, KM2, KM5
SetelitFreq used: KM10, KM20, KM50, KM100, KM200
KeskuspankkiCentral bank of Bosnia and Herzegovina
Käyttäjät
Bosnia and Herzegovina

Miksi olet kiinnostunut valuutasta BAM?

Haluan...

Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa BAM sähköpostipäivityksetHanki BAM kurssit puhelimeeniHanki BAM valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15942
GBP / EUR1.14144
USD / JPY156.464
GBP / USD1.32341
USD / CHF0.804371
USD / CAD1.40392
EUR / JPY181.408
AUD / USD0.651806

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%