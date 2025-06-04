BAM - Bosnia-Herzegovina Convertible Mark
Bosnia-Herzegovina Convertible Mark on Bosnia and Herzegovina valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Bosnia-Herzegovina Convertible Mark -valuuttakurssi on BAM → USD. Bosnia and Herzegovina Convertible Mark ISO-valuuttatunnus on BAM, ja valuuttasymboli on KM. Alta löydät Bosnia-Herzegovina Convertible Mark kurssit ja valuuttalaskurin.
Bosnia-Herzegovina Convertible Mark tilastot
|Nimi
|Bosnia-Herzegovina Convertible Mark
|Symboli
|KM
|Pienin yksikkö
|1/100 = fening
|Pienen yksikön symboli
|fening
|Suosituin BAM muunnos
|BAM → USD
|Suosituin BAM kaavio
|BAM → USD kaavio
Bosnia-Herzegovina Convertible Mark profiili
|Lempinimet
|конвертибилна марка (Serbian)
|Kolikot
|Freq used: fening5, fening10, fening20, fening50, KM1, KM2, KM5
|Setelit
|Freq used: KM10, KM20, KM50, KM100, KM200
|Keskuspankki
|Central bank of Bosnia and Herzegovina
|Käyttäjät
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina
