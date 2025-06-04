IDR - Indonesian Rupiah
Indonesian Rupiah on Indonesia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Indonesian Rupiah -valuuttakurssi on IDR → USD. Indonesia Rupiah ISO-valuuttatunnus on IDR, ja valuuttasymboli on Rp. Alta löydät Indonesian Rupiah kurssit ja valuuttalaskurin.
Indonesian Rupiah tilastot
|Nimi
|Indonesian Rupiah
|Symboli
|Rp
|Pienin yksikkö
|1/100 = Sen (obsolete)
|Pienen yksikön symboli
|Sen (obsolete)
|Suosituin IDR muunnos
|IDR → USD
|Suosituin IDR kaavio
|IDR → USD kaavio
Indonesian Rupiah profiili
|Kolikot
|Freq used: Rp100, Rp200, Rp500
Rarely used: Rp50, Rp1000
|Setelit
|Freq used: Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10000, Rp20000, Rp50000, Rp100000
|Keskuspankki
|Central Bank of Republic of Indonesia
|Käyttäjät
Indonesia, East Timor
