idr
IDR - Indonesian Rupiah

Indonesian Rupiah on Indonesia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Indonesian Rupiah -valuuttakurssi on IDR → USD. Indonesia Rupiah ISO-valuuttatunnus on IDR, ja valuuttasymboli on Rp. Alta löydät Indonesian Rupiah kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

idr
IDRIndonesian rupia

Indonesian Rupiah tilastot

NimiIndonesian Rupiah
SymboliRp
Pienin yksikkö1/100 = Sen (obsolete)
Pienen yksikön symboliSen (obsolete)
Suosituin IDR muunnosIDR → USD
Suosituin IDR kaavioIDR → USD kaavio

Indonesian Rupiah profiili

KolikotFreq used: Rp100, Rp200, Rp500
Rarely used: Rp50, Rp1000
SetelitFreq used: Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10000, Rp20000, Rp50000, Rp100000
KeskuspankkiCentral Bank of Republic of Indonesia
Käyttäjät
Indonesia, East Timor

Miksi olet kiinnostunut valuutasta IDR?

Haluan...

Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa IDR sähköpostipäivityksetHanki IDR kurssit puhelimeeniHanki IDR valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15948
GBP / EUR1.14156
USD / JPY156.456
GBP / USD1.32362
USD / CHF0.804213
USD / CAD1.40402
EUR / JPY181.408
AUD / USD0.651797

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%