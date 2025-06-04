PLN - Polish Zloty
Polish Zloty on Poland valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Polish Zloty -valuuttakurssi on PLN → USD. Poland Zloty ISO-valuuttatunnus on PLN, ja valuuttasymboli on zł. Alta löydät Polish Zloty kurssit ja valuuttalaskurin.
Polish Zloty tilastot
|Nimi
|Polish Zloty
|Symboli
|zł
|Pienin yksikkö
|1/100 = Grosze/Groszey
|Pienen yksikön symboli
|gr
|Suosituin PLN muunnos
|PLN → USD
|Suosituin PLN kaavio
|PLN → USD kaavio
Polish Zloty profiili
|Kolikot
|Freq used: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, zł1, zł2, zł5
|Setelit
|Freq used: zł10, zł20, zł50, zł100, zł200, zł500
|Keskuspankki
|National Bank of Poland
|Käyttäjät
Poland
Poland
Miksi olet kiinnostunut valuutasta PLN?
