PLN - Polish Zloty

Polish Zloty on Poland valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Polish Zloty -valuuttakurssi on PLN → USD. Poland Zloty ISO-valuuttatunnus on PLN, ja valuuttasymboli on zł. Alta löydät Polish Zloty kurssit ja valuuttalaskurin.

Polish Zloty tilastot

NimiPolish Zloty
Symboli
Pienin yksikkö1/100 = Grosze/Groszey
Pienen yksikön symboligr
Suosituin PLN muunnosPLN → USD
Suosituin PLN kaavioPLN → USD kaavio

Polish Zloty profiili

KolikotFreq used: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, zł1, zł2, zł5
SetelitFreq used: zł10, zł20, zł50, zł100, zł200, zł500
KeskuspankkiNational Bank of Poland
Käyttäjät
Poland

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15957
GBP / EUR1.14148
USD / JPY156.418
GBP / USD1.32362
USD / CHF0.804170
USD / CAD1.40377
EUR / JPY181.377
AUD / USD0.651856

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%