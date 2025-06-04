PEN - Peruvian Sol
Peruvian Sol on Peru valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Peruvian Sol -valuuttakurssi on PEN → USD. Peru Sol ISO-valuuttatunnus on PEN, ja valuuttasymboli on S/.. Alta löydät Peruvian Sol kurssit ja valuuttalaskurin.
Peruvian Sol tilastot
|Nimi
|Peruvian Sol
|Symboli
|S/.
|Pienin yksikkö
|1/100 = Céntimo
|Pienen yksikön symboli
|Céntimo
|Suosituin PEN muunnos
|PEN → USD
|Suosituin PEN kaavio
|PEN → USD kaavio
Peruvian Sol profiili
|Kolikot
|Freq used: Céntimo1, Céntimo5, Céntimo10, Céntimo20, Céntimo50, S/.1, S/.2, S/.5
|Setelit
|Freq used: S/.10, S/.20, S/.50, S/.100, S/.200
|Keskuspankki
|Central Reserve Bank of Peru
|Käyttäjät
Peru
