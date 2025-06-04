pen
PEN - Peruvian Sol

Peruvian Sol on Peru valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Peruvian Sol -valuuttakurssi on PEN → USD. Peru Sol ISO-valuuttatunnus on PEN, ja valuuttasymboli on S/.. Alta löydät Peruvian Sol kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

PENPerun sol

Peruvian Sol tilastot

NimiPeruvian Sol
SymboliS/.
Pienin yksikkö1/100 = Céntimo
Pienen yksikön symboliCéntimo
Suosituin PEN muunnosPEN → USD
Suosituin PEN kaavioPEN → USD kaavio

Peruvian Sol profiili

KolikotFreq used: Céntimo1, Céntimo5, Céntimo10, Céntimo20, Céntimo50, S/.1, S/.2, S/.5
SetelitFreq used: S/.10, S/.20, S/.50, S/.100, S/.200
KeskuspankkiCentral Reserve Bank of Peru
Käyttäjät
Peru

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15957
GBP / EUR1.14148
USD / JPY156.418
GBP / USD1.32362
USD / CHF0.804170
USD / CAD1.40377
EUR / JPY181.377
AUD / USD0.651856

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%