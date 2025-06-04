xpt
XPT - Platinum Ounce

Platinum Ounce on Platinum valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Platinum Ounce -valuuttakurssi on XPT → USD. Platinum ISO-valuuttatunnus on XPT. Alta löydät Platinum Ounce kurssit ja valuuttalaskurin.

XPTPlatinaunssi

Platinum Ounce tilastot

NimiPlatinum Ounce
SymboliOunce
Pienin yksikkö
Pienen yksikön symboli
Suosituin XPT muunnosXPT → USD
Suosituin XPT kaavioXPT → USD kaavio

Platinum Ounce profiili

Käyttäjät
Platinum

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15950
GBP / EUR1.14143
USD / JPY156.467
GBP / USD1.32348
USD / CHF0.804425
USD / CAD1.40420
EUR / JPY181.423
AUD / USD0.651737

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%