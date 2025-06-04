XPT - Platinum Ounce
Platinum Ounce on Platinum valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Platinum Ounce -valuuttakurssi on XPT → USD. Platinum ISO-valuuttatunnus on XPT. Alta löydät Platinum Ounce kurssit ja valuuttalaskurin.
Platinum Ounce tilastot
|Nimi
|Platinum Ounce
|Symboli
|Ounce
|Pienin yksikkö
|Pienen yksikön symboli
|Suosituin XPT muunnos
|XPT → USD
|Suosituin XPT kaavio
|XPT → USD kaavio
Platinum Ounce profiili
|Käyttäjät
Platinum
Platinum
Miksi olet kiinnostunut valuutasta XPT?
