VUV - Ni-Vanuatu Vatu

Ni-Vanuatu Vatu on Vanuatu valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Ni-Vanuatu Vatu -valuuttakurssi on VUV → USD. Vanuatu Vatu ISO-valuuttatunnus on VUV, ja valuuttasymboli on VT. Alta löydät Ni-Vanuatu Vatu kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

VUVVanuatun vatu

Ni-Vanuatu Vatu tilastot

NimiNi-Vanuatu Vatu
SymboliVT
Pienin yksikkö
Pienen yksikön symboli
Suosituin VUV muunnosVUV → USD
Suosituin VUV kaavioVUV → USD kaavio

Ni-Vanuatu Vatu profiili

KolikotFreq used: 1VT, 2VT, 5VT, 10VT, 20VT, 50VT, 100VT
SetelitFreq used: 100VT, 200VT, 500VT, 1000VT, 2000VT, 5000VT, 10000VT
KeskuspankkiReserve bank of Vanuatu
Käyttäjät
Vanuatu

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15948
GBP / EUR1.14146
USD / JPY156.470
GBP / USD1.32349
USD / CHF0.804458
USD / CAD1.40411
EUR / JPY181.424
AUD / USD0.651748

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%