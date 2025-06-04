VUV - Ni-Vanuatu Vatu
Ni-Vanuatu Vatu on Vanuatu valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Ni-Vanuatu Vatu -valuuttakurssi on VUV → USD. Vanuatu Vatu ISO-valuuttatunnus on VUV, ja valuuttasymboli on VT. Alta löydät Ni-Vanuatu Vatu kurssit ja valuuttalaskurin.
Ni-Vanuatu Vatu tilastot
|Nimi
|Ni-Vanuatu Vatu
|Symboli
|VT
|Pienin yksikkö
|Pienen yksikön symboli
|Suosituin VUV muunnos
|VUV → USD
|Suosituin VUV kaavio
|VUV → USD kaavio
Ni-Vanuatu Vatu profiili
|Kolikot
|Freq used: 1VT, 2VT, 5VT, 10VT, 20VT, 50VT, 100VT
|Setelit
|Freq used: 100VT, 200VT, 500VT, 1000VT, 2000VT, 5000VT, 10000VT
|Keskuspankki
|Reserve bank of Vanuatu
|Käyttäjät
Vanuatu
Vanuatu
