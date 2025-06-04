afn
AFN - Afghan Afghani

Afghan Afghani on Afghanistan valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Afghan Afghani -valuuttakurssi on AFN → USD. Afghanistan Afghani ISO-valuuttatunnus on AFN, ja valuuttasymboli on ؋. Alta löydät Afghan Afghani kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

afn
AFNAfganistanin afgaani

Afghan Afghani tilastot

NimiAfghan Afghani
Symboli؋
Pienin yksikkö1/100 = Pul
Pienen yksikön symboliPul
Suosituin AFN muunnosAFN → USD
Suosituin AFN kaavioAFN → USD kaavio

Afghan Afghani profiili

KolikotFreq used: ؋1, ؋2, ؋5
SetelitFreq used: ؋1, ؋2, ؋5, ؋10, ؋20, ؋50, ؋100, ؋500, ؋1000
KeskuspankkiDa Afghanistan Bank
Käyttäjät
Afghanistan

Miksi olet kiinnostunut valuutasta AFN?

Haluan...

Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa AFN sähköpostipäivityksetHanki AFN kurssit puhelimeeniHanki AFN valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15922
GBP / EUR1.14161
USD / JPY156.494
GBP / USD1.32338
USD / CHF0.804472
USD / CAD1.40391
EUR / JPY181.411
AUD / USD0.651778

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%