AFN - Afghan Afghani
Afghan Afghani on Afghanistan valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Afghan Afghani -valuuttakurssi on AFN → USD. Afghanistan Afghani ISO-valuuttatunnus on AFN, ja valuuttasymboli on ؋. Alta löydät Afghan Afghani kurssit ja valuuttalaskurin.
Afghan Afghani tilastot
|Nimi
|Afghan Afghani
|Symboli
|؋
|Pienin yksikkö
|1/100 = Pul
|Pienen yksikön symboli
|Pul
|Suosituin AFN muunnos
|AFN → USD
|Suosituin AFN kaavio
|AFN → USD kaavio
Afghan Afghani profiili
|Kolikot
|Freq used: ؋1, ؋2, ؋5
|Setelit
|Freq used: ؋1, ؋2, ؋5, ؋10, ؋20, ؋50, ؋100, ؋500, ؋1000
|Keskuspankki
|Da Afghanistan Bank
|Käyttäjät
Afghanistan
Afghanistan
Miksi olet kiinnostunut valuutasta AFN?
