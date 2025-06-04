bzd
BZD - Belizean Dollar

Belizean Dollar on Belize valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Belizean Dollar -valuuttakurssi on BZD → USD. Belize Dollar ISO-valuuttatunnus on BZD, ja valuuttasymboli on BZ$. Alta löydät Belizean Dollar kurssit ja valuuttalaskurin.

Belizean Dollar tilastot

NimiBelizean Dollar
SymboliBZ$
Pienin yksikkö1/100 = Cent
Pienen yksikön symboliCent
Suosituin BZD muunnosBZD → USD
Suosituin BZD kaavioBZD → USD kaavio

Belizean Dollar profiili

KolikotFreq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, Cent50, BZ$1, BZ$2
SetelitFreq used: BZ$2, BZ$5, BZ$10, BZ$20, BZ$50, BZ$100
KeskuspankkiCentral Bank of Belize
Käyttäjät
Belize

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15953
GBP / EUR1.14142
USD / JPY156.446
GBP / USD1.32351
USD / CHF0.804290
USD / CAD1.40390
EUR / JPY181.404
AUD / USD0.651835

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%