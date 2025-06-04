BZD - Belizean Dollar
Belizean Dollar on Belize valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Belizean Dollar -valuuttakurssi on BZD → USD. Belize Dollar ISO-valuuttatunnus on BZD, ja valuuttasymboli on BZ$. Alta löydät Belizean Dollar kurssit ja valuuttalaskurin.
Belizean Dollar tilastot
|Nimi
|Belizean Dollar
|Symboli
|BZ$
|Pienin yksikkö
|1/100 = Cent
|Pienen yksikön symboli
|Cent
|Suosituin BZD muunnos
|BZD → USD
|Suosituin BZD kaavio
|BZD → USD kaavio
Belizean Dollar profiili
|Kolikot
|Freq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, Cent50, BZ$1, BZ$2
|Setelit
|Freq used: BZ$2, BZ$5, BZ$10, BZ$20, BZ$50, BZ$100
|Keskuspankki
|Central Bank of Belize
|Käyttäjät
Belize
Belize
Miksi olet kiinnostunut valuutasta BZD?
