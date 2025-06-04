dop
DOP - Dominican Peso

Dominican Peso on Dominican Republic valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Dominican Peso -valuuttakurssi on DOP → USD. Dominican Republic Peso ISO-valuuttatunnus on DOP, ja valuuttasymboli on RD$. Alta löydät Dominican Peso kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

dop
DOPDominikaanisen tasavallan peso

Dominican Peso tilastot

NimiDominican Peso
SymboliRD$
Pienin yksikkö1/100 = Centavo
Pienen yksikön symboliCentavo
Suosituin DOP muunnosDOP → USD
Suosituin DOP kaavioDOP → USD kaavio

Dominican Peso profiili

KolikotFreq used: RD$1, RD$5, RD$10, RD$25
SetelitFreq used: RD$20, RD$50, RD$100, RD$200, RD$500, RD$1000, RD$2000
KeskuspankkiCentral Bank of the Dominican Republic
Käyttäjät
Dominican Republic

Miksi olet kiinnostunut valuutasta DOP?

Haluan...

Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa DOP sähköpostipäivityksetHanki DOP kurssit puhelimeeniHanki DOP valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15950
GBP / EUR1.14144
USD / JPY156.448
GBP / USD1.32350
USD / CHF0.804262
USD / CAD1.40387
EUR / JPY181.402
AUD / USD0.651897

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%