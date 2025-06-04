GYD - Guyanese Dollar
Guyanese Dollar on Guyana valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Guyanese Dollar -valuuttakurssi on GYD → USD. Guyana Dollar ISO-valuuttatunnus on GYD, ja valuuttasymboli on $. Alta löydät Guyanese Dollar kurssit ja valuuttalaskurin.
Guyanese Dollar tilastot
|Nimi
|Guyanese Dollar
|Symboli
|$
|Pienin yksikkö
|1/100 = Cent
|Pienen yksikön symboli
|Cent
|Suosituin GYD muunnos
|GYD → USD
|Suosituin GYD kaavio
|GYD → USD kaavio
Guyanese Dollar profiili
|Kolikot
|Freq used: $1, $5, $10
|Setelit
|Freq used: $20, $100, $500, $1000, $50, $5000
|Keskuspankki
|Bank of Guyana
|Käyttäjät
Guyana
Guyana
