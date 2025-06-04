gyd
GYD - Guyanese Dollar

Guyanese Dollar on Guyana valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Guyanese Dollar -valuuttakurssi on GYD → USD. Guyana Dollar ISO-valuuttatunnus on GYD, ja valuuttasymboli on $. Alta löydät Guyanese Dollar kurssit ja valuuttalaskurin.

GYDGuyanan dollari

Guyanese Dollar tilastot

NimiGuyanese Dollar
Symboli$
Pienin yksikkö1/100 = Cent
Pienen yksikön symboliCent
Suosituin GYD muunnosGYD → USD
Suosituin GYD kaavioGYD → USD kaavio

Guyanese Dollar profiili

KolikotFreq used: $1, $5, $10
SetelitFreq used: $20, $100, $500, $1000, $50, $5000
KeskuspankkiBank of Guyana
Käyttäjät
Guyana

