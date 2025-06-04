ltl
LTL - Lithuanian Litas

Lithuanian Litas on Lithuania valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Lithuanian Litas -valuuttakurssi on LTL → USD. Lithuania Litas ISO-valuuttatunnus on LTL, ja valuuttasymboli on Lt. Alta löydät Lithuanian Litas kurssit ja valuuttalaskurin.

The Lithuanian Litas was replaced by the Euro on January 1, 2015.

Valitse valuutta

ltl
LTLLiettuan liti

Lithuanian Litas tilastot

NimiLithuanian Litas
SymboliLt
Pienin yksikkö1/100 = Centas
Pienen yksikön symbolict
Suosituin LTL muunnosLTL → USD
Suosituin LTL kaavioLTL → USD kaavio

Lithuanian Litas profiili

KolikotFreq used: ct1, ct2, ct5, ct10, ct20, ct50, Lt1, Lt2, Lt5
SetelitFreq used: Lt10, Lt20, Lt50, Lt100, Lt200, Lt500
KeskuspankkiBank of Lithuania
Käyttäjät
Lithuania

Miksi olet kiinnostunut valuutasta LTL?

Haluan...

Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa LTL sähköpostipäivityksetHanki LTL kurssit puhelimeeniHanki LTL valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15956
GBP / EUR1.14168
USD / JPY156.451
GBP / USD1.32385
USD / CHF0.804133
USD / CAD1.40407
EUR / JPY181.415
AUD / USD0.651938

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%