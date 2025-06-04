LTL - Lithuanian Litas
Lithuanian Litas on Lithuania valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Lithuanian Litas -valuuttakurssi on LTL → USD. Lithuania Litas ISO-valuuttatunnus on LTL, ja valuuttasymboli on Lt. Alta löydät Lithuanian Litas kurssit ja valuuttalaskurin.
The Lithuanian Litas was replaced by the Euro on January 1, 2015.
Lithuanian Litas tilastot
|Nimi
|Lithuanian Litas
|Symboli
|Lt
|Pienin yksikkö
|1/100 = Centas
|Pienen yksikön symboli
|ct
|Suosituin LTL muunnos
|LTL → USD
|Suosituin LTL kaavio
|LTL → USD kaavio
Lithuanian Litas profiili
|Kolikot
|Freq used: ct1, ct2, ct5, ct10, ct20, ct50, Lt1, Lt2, Lt5
|Setelit
|Freq used: Lt10, Lt20, Lt50, Lt100, Lt200, Lt500
|Keskuspankki
|Bank of Lithuania
|Käyttäjät
Lithuania
