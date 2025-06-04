spl
SPL - Seborgan Luigino

Seborgan Luigino on Seborga valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Seborgan Luigino -valuuttakurssi on SPL → USD. Seborga Luigino ISO-valuuttatunnus on SPL. Alta löydät Seborgan Luigino kurssit ja valuuttalaskurin.

Notice: The SPL rate shown below is the official rate and is primarily fixed to the USD. Available SPL rates may vary significantly.

SPLSeborgan luigino

Seborgan Luigino tilastot

NimiSeborgan Luigino
SymboliLuigino
Pienin yksikkö1/100 = Centesimo
Pienen yksikön symboliCentesimo
Suosituin SPL muunnosSPL → USD
Suosituin SPL kaavioSPL → USD kaavio

Seborgan Luigino profiili

KolikotFreq used: Centesimo5, Centesimo15, Centesimo50, Luigino1, Luigino7.5
Käyttäjät
Seborga

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15947
GBP / EUR1.14158
USD / JPY156.459
GBP / USD1.32363
USD / CHF0.804466
USD / CAD1.40421
EUR / JPY181.409
AUD / USD0.651801

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%