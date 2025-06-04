kyd
KYD - Caymanian Dollar

Caymanian Dollar on Cayman Islands valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Caymanian Dollar -valuuttakurssi on KYD → USD. Cayman Islands Dollar ISO-valuuttatunnus on KYD, ja valuuttasymboli on $. Alta löydät Caymanian Dollar kurssit ja valuuttalaskurin.

KYDCaymansaarten dollari

Caymanian Dollar tilastot

NimiCaymanian Dollar
Symboli$
Pienin yksikkö1/100 = Cent
Pienen yksikön symboliCent
Suosituin KYD muunnosKYD → USD
Suosituin KYD kaavioKYD → USD kaavio

Caymanian Dollar profiili

KolikotFreq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25
SetelitFreq used: $1, $5, $10, $25, $50, $100
KeskuspankkiCayman Islands Monetary Authority
Käyttäjät
Cayman Islands

