KYD - Caymanian Dollar
Caymanian Dollar on Cayman Islands valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Caymanian Dollar -valuuttakurssi on KYD → USD. Cayman Islands Dollar ISO-valuuttatunnus on KYD, ja valuuttasymboli on $. Alta löydät Caymanian Dollar kurssit ja valuuttalaskurin.
Caymanian Dollar tilastot
|Nimi
|Caymanian Dollar
|Symboli
|$
|Pienin yksikkö
|1/100 = Cent
|Pienen yksikön symboli
|Cent
|Suosituin KYD muunnos
|KYD → USD
|Suosituin KYD kaavio
|KYD → USD kaavio
Caymanian Dollar profiili
|Kolikot
|Freq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25
|Setelit
|Freq used: $1, $5, $10, $25, $50, $100
|Keskuspankki
|Cayman Islands Monetary Authority
|Käyttäjät
Cayman Islands
Cayman Islands
