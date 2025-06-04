xcd
XCD - East Caribbean Dollar

East Caribbean Dollar on East Caribbean valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin East Caribbean Dollar -valuuttakurssi on XCD → USD. East Caribbean Dollar ISO-valuuttatunnus on XCD, ja valuuttasymboli on $. Alta löydät East Caribbean Dollar kurssit ja valuuttalaskurin.

XCDItä-Karibian dollari

East Caribbean Dollar tilastot

NimiEast Caribbean Dollar
Symboli$
Pienin yksikkö1/100 = Cent
Pienen yksikön symboliCent
Suosituin XCD muunnosXCD → USD
Suosituin XCD kaavioXCD → USD kaavio

East Caribbean Dollar profiili

KolikotFreq used: Cent1, Cent2, Cent5, Cent10, Cent20, $1
KeskuspankkiEastern Caribbean Central Bank
Käyttäjät
East Caribbean, Anguilla, Antigua and Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Vincent and the Grenadines, Montserrat

