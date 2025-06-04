BIF - Burundian Franc
Burundian Franc on Burundi valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Burundian Franc -valuuttakurssi on BIF → USD. Burundi Franc ISO-valuuttatunnus on BIF, ja valuuttasymboli on FBu. Alta löydät Burundian Franc kurssit ja valuuttalaskurin.
Burundian Franc tilastot
|Nimi
|Burundian Franc
|Symboli
|Franc
|Pienin yksikkö
|1/100 = Centime
|Pienen yksikön symboli
|Centime
|Suosituin BIF muunnos
|BIF → USD
|Suosituin BIF kaavio
|BIF → USD kaavio
Burundian Franc profiili
|Kolikot
|Freq used: Franc1, Franc5
|Setelit
|Freq used: Franc10, Franc20, Franc50, Franc100, Franc500, Franc1000, Franc2000, Franc5000, Franc10000
|Keskuspankki
|Banque de la Republique du Burundi
|Käyttäjät
Burundi
Burundi
Miksi olet kiinnostunut valuutasta BIF?
