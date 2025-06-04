bif
BIF - Burundian Franc

Burundian Franc on Burundi valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Burundian Franc -valuuttakurssi on BIF → USD. Burundi Franc ISO-valuuttatunnus on BIF, ja valuuttasymboli on FBu. Alta löydät Burundian Franc kurssit ja valuuttalaskurin.

BIFBurundin frangi

Burundian Franc tilastot

NimiBurundian Franc
SymboliFranc
Pienin yksikkö1/100 = Centime
Pienen yksikön symboliCentime
Suosituin BIF muunnosBIF → USD
Suosituin BIF kaavioBIF → USD kaavio

Burundian Franc profiili

KolikotFreq used: Franc1, Franc5
SetelitFreq used: Franc10, Franc20, Franc50, Franc100, Franc500, Franc1000, Franc2000, Franc5000, Franc10000
KeskuspankkiBanque de la Republique du Burundi
Käyttäjät
Burundi

