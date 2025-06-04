SZL - Swazi Lilangeni
Swazi Lilangeni on eSwatini valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Swazi Lilangeni -valuuttakurssi on SZL → USD. eSwatini Lilangeni ISO-valuuttatunnus on SZL, ja valuuttasymboli on E. Alta löydät Swazi Lilangeni kurssit ja valuuttalaskurin.
Swazi Lilangeni tilastot
|Nimi
|Swazi Lilangeni
|Symboli
|Lilangeni
|Pienin yksikkö
|1/100 = Cent
|Pienen yksikön symboli
|Cent
|Suosituin SZL muunnos
|SZL → USD
|Suosituin SZL kaavio
|SZL → USD kaavio
Swazi Lilangeni profiili
|Kolikot
|Freq used: Cent10, Cent20, Cent50, Lilangeni1, Lilangeni2, Lilangeni5
|Setelit
|Freq used: Lilangeni10, Lilangeni20, Lilangeni50, Lilangeni100, Lilangeni200
|Keskuspankki
|Central Bank of eSwatini
|Käyttäjät
eSwatini
eSwatini
