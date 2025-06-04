szl
SZL - Swazi Lilangeni

Swazi Lilangeni on eSwatini valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Swazi Lilangeni -valuuttakurssi on SZL → USD. eSwatini Lilangeni ISO-valuuttatunnus on SZL, ja valuuttasymboli on E. Alta löydät Swazi Lilangeni kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

szl
SZLSwazimaan lilangeni

Swazi Lilangeni tilastot

NimiSwazi Lilangeni
SymboliLilangeni
Pienin yksikkö1/100 = Cent
Pienen yksikön symboliCent
Suosituin SZL muunnosSZL → USD
Suosituin SZL kaavioSZL → USD kaavio

Swazi Lilangeni profiili

KolikotFreq used: Cent10, Cent20, Cent50, Lilangeni1, Lilangeni2, Lilangeni5
SetelitFreq used: Lilangeni10, Lilangeni20, Lilangeni50, Lilangeni100, Lilangeni200
KeskuspankkiCentral Bank of eSwatini
Käyttäjät
eSwatini

Miksi olet kiinnostunut valuutasta SZL?

Haluan...

Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa SZL sähköpostipäivityksetHanki SZL kurssit puhelimeeniHanki SZL valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15948
GBP / EUR1.14159
USD / JPY156.462
GBP / USD1.32365
USD / CHF0.804487
USD / CAD1.40434
EUR / JPY181.414
AUD / USD0.651761

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%