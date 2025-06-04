tmt
TMT - Turkmenistani Manat

Turkmenistani Manat on Turkmenistan valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Turkmenistani Manat -valuuttakurssi on TMT → USD. Turkmenistan Manat ISO-valuuttatunnus on TMT, ja valuuttasymboli on T. Alta löydät Turkmenistani Manat kurssit ja valuuttalaskurin.

tmt
TMTTurkmenistanin manat

Turkmenistani Manat tilastot

NimiTurkmenistani Manat
SymboliManat
Pienin yksikkö
Pienen yksikön symboli
Suosituin TMT muunnosTMT → USD
Suosituin TMT kaavioTMT → USD kaavio

Turkmenistani Manat profiili

Käyttäjät
Turkmenistan

