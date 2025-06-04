TMT - Turkmenistani Manat
Turkmenistani Manat on Turkmenistan valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Turkmenistani Manat -valuuttakurssi on TMT → USD. Turkmenistan Manat ISO-valuuttatunnus on TMT, ja valuuttasymboli on T. Alta löydät Turkmenistani Manat kurssit ja valuuttalaskurin.
Turkmenistani Manat tilastot
|Nimi
|Turkmenistani Manat
|Symboli
|Manat
|Pienin yksikkö
|Pienen yksikön symboli
|Suosituin TMT muunnos
|TMT → USD
|Suosituin TMT kaavio
|TMT → USD kaavio
Turkmenistani Manat profiili
|Käyttäjät
Turkmenistan
Turkmenistan
