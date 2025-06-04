amd
AMD - Armenian Dram

Armenian Dram on Armenia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Armenian Dram -valuuttakurssi on AMD → USD. Armenia Dram ISO-valuuttatunnus on AMD, ja valuuttasymboli on ֏. Alta löydät Armenian Dram kurssit ja valuuttalaskurin.

AMDArmenian dram

Armenian Dram tilastot

NimiArmenian Dram
Symboli֏
Pienin yksikkö1/100 = Luma
Pienen yksikön symboliLuma
Suosituin AMD muunnosAMD → USD
Suosituin AMD kaavioAMD → USD kaavio

Armenian Dram profiili

KolikotFreq used: 10֏, 20֏, 50֏, 100֏, 200֏, 500֏
SetelitFreq used: 500֏, 1000֏, 5000֏, 10000֏, 20000֏, 50000֏, 100000֏
KeskuspankkiCentral Bank of Armenia
Käyttäjät
Armenia

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15939
GBP / EUR1.14146
USD / JPY156.471
GBP / USD1.32339
USD / CHF0.804386
USD / CAD1.40390
EUR / JPY181.411
AUD / USD0.651799

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%