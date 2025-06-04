AMD - Armenian Dram
Armenian Dram on Armenia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Armenian Dram -valuuttakurssi on AMD → USD. Armenia Dram ISO-valuuttatunnus on AMD, ja valuuttasymboli on ֏. Alta löydät Armenian Dram kurssit ja valuuttalaskurin.
Armenian Dram tilastot
|Nimi
|Armenian Dram
|Symboli
|֏
|Pienin yksikkö
|1/100 = Luma
|Pienen yksikön symboli
|Luma
|Suosituin AMD muunnos
|AMD → USD
|Suosituin AMD kaavio
|AMD → USD kaavio
Armenian Dram profiili
|Kolikot
|Freq used: 10֏, 20֏, 50֏, 100֏, 200֏, 500֏
|Setelit
|Freq used: 500֏, 1000֏, 5000֏, 10000֏, 20000֏, 50000֏, 100000֏
|Keskuspankki
|Central Bank of Armenia
|Käyttäjät
Armenia
Miksi olet kiinnostunut valuutasta AMD?
