FKP - Falkland Island Pound
Falkland Island Pound on Falkland Islands (Malvinas) valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Falkland Island Pound -valuuttakurssi on FKP → USD. Falkland Islands (Malvinas) Pound ISO-valuuttatunnus on FKP, ja valuuttasymboli on £. Alta löydät Falkland Island Pound kurssit ja valuuttalaskurin.
Falkland Island Pound tilastot
|Nimi
|Falkland Island Pound
|Symboli
|£
|Pienin yksikkö
|1/100 = Pence
|Pienen yksikön symboli
|p
|Suosituin FKP muunnos
|FKP → USD
|Suosituin FKP kaavio
|FKP → USD kaavio
Falkland Island Pound profiili
|Kolikot
|Freq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Setelit
|Freq used: £5, £10, £20, £50
|Käyttäjät
Falkland Islands (Malvinas)
Falkland Islands (Malvinas)
Miksi olet kiinnostunut valuutasta FKP?
Haluan...Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa FKP sähköpostipäivityksetHanki FKP kurssit puhelimeeniHanki FKP valuuttadata API yritykselleni