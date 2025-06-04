fkp
FKP - Falkland Island Pound

Falkland Island Pound on Falkland Islands (Malvinas) valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Falkland Island Pound -valuuttakurssi on FKP → USD. Falkland Islands (Malvinas) Pound ISO-valuuttatunnus on FKP, ja valuuttasymboli on £. Alta löydät Falkland Island Pound kurssit ja valuuttalaskurin.

FKPFalklandin punta

Falkland Island Pound tilastot

NimiFalkland Island Pound
Symboli£
Pienin yksikkö1/100 = Pence
Pienen yksikön symbolip
Suosituin FKP muunnosFKP → USD
Suosituin FKP kaavioFKP → USD kaavio

Falkland Island Pound profiili

KolikotFreq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
SetelitFreq used: £5, £10, £20, £50
Käyttäjät
Falkland Islands (Malvinas)

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15944
GBP / EUR1.14159
USD / JPY156.465
GBP / USD1.32360
USD / CHF0.804266
USD / CAD1.40403
EUR / JPY181.411
AUD / USD0.651824

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%