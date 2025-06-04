XOF - CFA Franc
CFA Franc on Communauté Financière Africaine (BCEAO) valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin CFA Franc -valuuttakurssi on XOF → USD. Communauté Financière Africaine (BCEAO) Franc ISO-valuuttatunnus on XOF, ja valuuttasymboli on CFA. Alta löydät CFA Franc kurssit ja valuuttalaskurin.
CFA Franc tilastot
|Nimi
|CFA Franc
|Symboli
|Franc
|Pienin yksikkö
|1/100 = Centime
|Pienen yksikön symboli
|Centime
|Suosituin XOF muunnos
|XOF → USD
|Suosituin XOF kaavio
|XOF → USD kaavio
CFA Franc profiili
|Kolikot
|Freq used: Franc1, Franc2, Franc5, Franc10, Franc25, Franc100, Franc500
|Setelit
|Freq used: Franc500, Franc1000, Franc2000, Franc5000, Franc10000
|Keskuspankki
|Bank of Central African States
|Käyttäjät
Communauté Financière Africaine (BCEAO), Benin, Burkina Faso, Ivory Coast, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo
Communauté Financière Africaine (BCEAO), Benin, Burkina Faso, Ivory Coast, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo
Miksi olet kiinnostunut valuutasta XOF?
Haluan...Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa XOF sähköpostipäivityksetHanki XOF kurssit puhelimeeniHanki XOF valuuttadata API yritykselleni