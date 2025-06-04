xof
XOF - CFA Franc

CFA Franc on Communauté Financière Africaine (BCEAO) valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin CFA Franc -valuuttakurssi on XOF → USD. Communauté Financière Africaine (BCEAO) Franc ISO-valuuttatunnus on XOF, ja valuuttasymboli on CFA. Alta löydät CFA Franc kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

XOFLänsi-Afrikan CFA-frangi

CFA Franc tilastot

NimiCFA Franc
SymboliFranc
Pienin yksikkö1/100 = Centime
Pienen yksikön symboliCentime
Suosituin XOF muunnosXOF → USD
Suosituin XOF kaavioXOF → USD kaavio

CFA Franc profiili

KolikotFreq used: Franc1, Franc2, Franc5, Franc10, Franc25, Franc100, Franc500
SetelitFreq used: Franc500, Franc1000, Franc2000, Franc5000, Franc10000
KeskuspankkiBank of Central African States
Käyttäjät
Communauté Financière Africaine (BCEAO), Benin, Burkina Faso, Ivory Coast, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15950
GBP / EUR1.14143
USD / JPY156.467
GBP / USD1.32348
USD / CHF0.804425
USD / CAD1.40420
EUR / JPY181.423
AUD / USD0.651737

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%