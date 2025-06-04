ggp
GGP - Guernsey Pound

Guernsey Pound on Guernsey valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Guernsey Pound -valuuttakurssi on GGP → USD. Guernsey Pound ISO-valuuttatunnus on GGP, ja valuuttasymboli on £. Alta löydät Guernsey Pound kurssit ja valuuttalaskurin.

GGPGuernseyn punta

Guernsey Pound tilastot

NimiGuernsey Pound
Symboli£
Pienin yksikkö1/100 = Penny
Pienen yksikön symbolip
Suosituin GGP muunnosGGP → USD
Suosituin GGP kaavioGGP → USD kaavio

Guernsey Pound profiili

KolikotFreq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
SetelitFreq used: £1, £5, £10, £20, £50
Käyttäjät
Guernsey

