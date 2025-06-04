SOS - Somali Shilling
Somali Shilling on Somalia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Somali Shilling -valuuttakurssi on SOS → USD. Somalia Shilling ISO-valuuttatunnus on SOS, ja valuuttasymboli on S. Alta löydät Somali Shilling kurssit ja valuuttalaskurin.
Somali Shilling tilastot
|Nimi
|Somali Shilling
|Symboli
|S
|Pienin yksikkö
|1/100 = Senti
|Pienen yksikön symboli
|Senti
|Suosituin SOS muunnos
|SOS → USD
|Suosituin SOS kaavio
|SOS → USD kaavio
Somali Shilling profiili
|Kolikot
|Freq used: Senti1, Senti5, Senti10, Senti50, S1, S5, S10, S20, S50, S100
|Setelit
|Freq used: S5, S10, S20, S50, S100
|Keskuspankki
|Central Bank of Somalia
|Käyttäjät
Somalia
Somalia
