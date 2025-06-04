sos
SOS - Somali Shilling

Somali Shilling on Somalia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Somali Shilling -valuuttakurssi on SOS → USD. Somalia Shilling ISO-valuuttatunnus on SOS, ja valuuttasymboli on S. Alta löydät Somali Shilling kurssit ja valuuttalaskurin.

SOSSomalian šillinki

Somali Shilling tilastot

NimiSomali Shilling
SymboliS
Pienin yksikkö1/100 = Senti
Pienen yksikön symboliSenti
Suosituin SOS muunnosSOS → USD
Suosituin SOS kaavioSOS → USD kaavio

Somali Shilling profiili

KolikotFreq used: Senti1, Senti5, Senti10, Senti50, S1, S5, S10, S20, S50, S100
SetelitFreq used: S5, S10, S20, S50, S100
KeskuspankkiCentral Bank of Somalia
Käyttäjät
Somalia

