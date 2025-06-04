dzd
DZD - Algerian Dinar

Algerian Dinar on Algeria valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Algerian Dinar -valuuttakurssi on DZD → USD. Algeria Dinar ISO-valuuttatunnus on DZD, ja valuuttasymboli on دج. Alta löydät Algerian Dinar kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

dzd
DZDAlgerian dinaari

Algerian Dinar tilastot

NimiAlgerian Dinar
SymboliDA
Pienin yksikkö1/100 = Santeem
Pienen yksikön symboliSanteem
Suosituin DZD muunnosDZD → USD
Suosituin DZD kaavioDZD → USD kaavio

Algerian Dinar profiili

KolikotFreq used: DA5, DA20, DA50
Rarely used: DA1, DA2, DA100
SetelitFreq used: DA100, DA200, DA500, DA1000, DA2000
KeskuspankkiBank of Algeria
Käyttäjät
Algeria

Miksi olet kiinnostunut valuutasta DZD?

Haluan...

Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa DZD sähköpostipäivityksetHanki DZD kurssit puhelimeeniHanki DZD valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15950
GBP / EUR1.14144
USD / JPY156.448
GBP / USD1.32350
USD / CHF0.804262
USD / CAD1.40387
EUR / JPY181.402
AUD / USD0.651897

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%