DZD - Algerian Dinar
Algerian Dinar on Algeria valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Algerian Dinar -valuuttakurssi on DZD → USD. Algeria Dinar ISO-valuuttatunnus on DZD, ja valuuttasymboli on دج. Alta löydät Algerian Dinar kurssit ja valuuttalaskurin.
Algerian Dinar tilastot
|Nimi
|Algerian Dinar
|Symboli
|DA
|Pienin yksikkö
|1/100 = Santeem
|Pienen yksikön symboli
|Santeem
|Suosituin DZD muunnos
|DZD → USD
|Suosituin DZD kaavio
|DZD → USD kaavio
Algerian Dinar profiili
|Kolikot
|Freq used: DA5, DA20, DA50
Rarely used: DA1, DA2, DA100
|Setelit
|Freq used: DA100, DA200, DA500, DA1000, DA2000
|Keskuspankki
|Bank of Algeria
|Käyttäjät
Algeria
Algeria
