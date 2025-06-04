SCR - Seychellois Rupee
Seychellois Rupee on Seychelles valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Seychellois Rupee -valuuttakurssi on SCR → USD. Seychelles Rupee ISO-valuuttatunnus on SCR, ja valuuttasymboli on ₨. Alta löydät Seychellois Rupee kurssit ja valuuttalaskurin.
Seychellois Rupee tilastot
|Nimi
|Seychellois Rupee
|Symboli
|₨
|Pienin yksikkö
|1/100 = Cent
|Pienen yksikön symboli
|Cent
|Suosituin SCR muunnos
|SCR → USD
|Suosituin SCR kaavio
|SCR → USD kaavio
Seychellois Rupee profiili
|Kolikot
|Freq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, ₨1, ₨5
|Setelit
|Freq used: ₨50, ₨100, ₨500
|Keskuspankki
|Central Bank of Seychelles
|Käyttäjät
Seychelles
Seychelles
