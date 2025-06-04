scr
SCR - Seychellois Rupee

Seychellois Rupee on Seychelles valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Seychellois Rupee -valuuttakurssi on SCR → USD. Seychelles Rupee ISO-valuuttatunnus on SCR, ja valuuttasymboli on ₨. Alta löydät Seychellois Rupee kurssit ja valuuttalaskurin.

SCRSeychellien rupia

Seychellois Rupee tilastot

NimiSeychellois Rupee
Symboli
Pienin yksikkö1/100 = Cent
Pienen yksikön symboliCent
Suosituin SCR muunnosSCR → USD
Suosituin SCR kaavioSCR → USD kaavio

Seychellois Rupee profiili

KolikotFreq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, ₨1, ₨5
SetelitFreq used: ₨50, ₨100, ₨500
KeskuspankkiCentral Bank of Seychelles
Käyttäjät
Seychelles

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15951
GBP / EUR1.14152
USD / JPY156.420
GBP / USD1.32360
USD / CHF0.804164
USD / CAD1.40383
EUR / JPY181.370
AUD / USD0.651787

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%