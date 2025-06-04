lrd
LRD - Liberian Dollar

Liberian Dollar on Liberia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Liberian Dollar -valuuttakurssi on LRD → USD. Liberia Dollar ISO-valuuttatunnus on LRD, ja valuuttasymboli on $. Alta löydät Liberian Dollar kurssit ja valuuttalaskurin.

LRDLiberian dollari

Liberian Dollar tilastot

NimiLiberian Dollar
Symboli$
Pienin yksikkö1/100 = Cent
Pienen yksikön symboli¢
Suosituin LRD muunnosLRD → USD
Suosituin LRD kaavioLRD → USD kaavio

Liberian Dollar profiili

KolikotFreq used: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1
SetelitFreq used: $5, $10, $20, $50, $100
KeskuspankkiCentral Bank of Liberia
Käyttäjät
Liberia

