MYR - Malaysian Ringgit
Malaysian Ringgit on Malaysia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Malaysian Ringgit -valuuttakurssi on MYR → USD. Malaysia Ringgit ISO-valuuttatunnus on MYR, ja valuuttasymboli on RM. Alta löydät Malaysian Ringgit kurssit ja valuuttalaskurin.
Malaysian Ringgit tilastot
|Nimi
|Malaysian Ringgit
|Symboli
|RM
|Pienin yksikkö
|1/100 = sen
|Pienen yksikön symboli
|sen
|Suosituin MYR muunnos
|MYR → USD
|Suosituin MYR kaavio
|MYR → USD kaavio
Malaysian Ringgit profiili
|Kolikot
|Freq used: sen5, sen10, sen20, sen50
|Setelit
|Freq used: RM1, RM5, RM10, RM50, RM100
|Keskuspankki
|Bank Negara Malaysia
|Käyttäjät
Malaysia
Malaysia
Miksi olet kiinnostunut valuutasta MYR?
Haluan...Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa MYR sähköpostipäivityksetHanki MYR kurssit puhelimeeniHanki MYR valuuttadata API yritykselleni