MYR - Malaysian Ringgit

Malaysian Ringgit on Malaysia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Malaysian Ringgit -valuuttakurssi on MYR → USD. Malaysia Ringgit ISO-valuuttatunnus on MYR, ja valuuttasymboli on RM. Alta löydät Malaysian Ringgit kurssit ja valuuttalaskurin.

MYRMalesian ringgit

Malaysian Ringgit tilastot

NimiMalaysian Ringgit
SymboliRM
Pienin yksikkö1/100 = sen
Pienen yksikön symbolisen
Suosituin MYR muunnosMYR → USD
Suosituin MYR kaavioMYR → USD kaavio

Malaysian Ringgit profiili

KolikotFreq used: sen5, sen10, sen20, sen50
SetelitFreq used: RM1, RM5, RM10, RM50, RM100
KeskuspankkiBank Negara Malaysia
Käyttäjät
Malaysia

