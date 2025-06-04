KES - Kenyan Shilling
Kenyan Shilling on Kenya valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Kenyan Shilling -valuuttakurssi on KES → USD. Kenya Shilling ISO-valuuttatunnus on KES, ja valuuttasymboli on KSh. Alta löydät Kenyan Shilling kurssit ja valuuttalaskurin.
Kenyan Shilling tilastot
|Nimi
|Kenyan Shilling
|Symboli
|KSh
|Pienin yksikkö
|1/100 = Cent
|Pienen yksikön symboli
|c
|Suosituin KES muunnos
|KES → USD
|Suosituin KES kaavio
|KES → USD kaavio
Kenyan Shilling profiili
|Lempinimet
|Bob
|Kolikot
|Freq used: KSh1, KSh5, KSh10, KSh20
Rarely used: c50, c40
|Setelit
|Freq used: KSh50, KSh100, KSh200, KSh500, KSh1000
Rarely used: KSh10, KSh20
|Keskuspankki
|Central Bank of Kenya
|Käyttäjät
Kenya
Miksi olet kiinnostunut valuutasta KES?
