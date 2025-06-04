kes
KES - Kenyan Shilling

Kenyan Shilling on Kenya valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Kenyan Shilling -valuuttakurssi on KES → USD. Kenya Shilling ISO-valuuttatunnus on KES, ja valuuttasymboli on KSh. Alta löydät Kenyan Shilling kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

KESKenian šillinki

Kenyan Shilling tilastot

NimiKenyan Shilling
SymboliKSh
Pienin yksikkö1/100 = Cent
Pienen yksikön symbolic
Suosituin KES muunnosKES → USD
Suosituin KES kaavioKES → USD kaavio

Kenyan Shilling profiili

LempinimetBob
KolikotFreq used: KSh1, KSh5, KSh10, KSh20
Rarely used: c50, c40
SetelitFreq used: KSh50, KSh100, KSh200, KSh500, KSh1000
Rarely used: KSh10, KSh20
KeskuspankkiCentral Bank of Kenya
Käyttäjät
Kenya

Miksi olet kiinnostunut valuutasta KES?

Haluan...

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15966
GBP / EUR1.14176
USD / JPY156.436
GBP / USD1.32405
USD / CHF0.804072
USD / CAD1.40383
EUR / JPY181.412
AUD / USD0.652050

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%