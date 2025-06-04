HUF - Hungarian Forint
Hungarian Forint on Hungary valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Hungarian Forint -valuuttakurssi on HUF → USD. Hungary Forint ISO-valuuttatunnus on HUF, ja valuuttasymboli on Ft. Alta löydät Hungarian Forint kurssit ja valuuttalaskurin.
Hungarian Forint tilastot
|Nimi
|Hungarian Forint
|Symboli
|Ft
|Pienin yksikkö
|1/100 = fillér
|Pienen yksikön symboli
|fillér
|Suosituin HUF muunnos
|HUF → USD
|Suosituin HUF kaavio
|HUF → USD kaavio
Hungarian Forint profiili
|Kolikot
|Freq used: Ft5, Ft10, Ft20, Ft50, Ft100, Ft200
|Setelit
|Freq used: Ft500, Ft1000, Ft2000, Ft5000, Ft10000, Ft20000
|Keskuspankki
|Hungarian National Bank
|Käyttäjät
Hungary
Miksi olet kiinnostunut valuutasta HUF?
