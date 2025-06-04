huf
HUF - Hungarian Forint

Hungarian Forint on Hungary valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Hungarian Forint -valuuttakurssi on HUF → USD. Hungary Forint ISO-valuuttatunnus on HUF, ja valuuttasymboli on Ft. Alta löydät Hungarian Forint kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

HUFUnkarin forintti

Hungarian Forint tilastot

NimiHungarian Forint
SymboliFt
Pienin yksikkö1/100 = fillér
Pienen yksikön symbolifillér
Suosituin HUF muunnosHUF → USD
Suosituin HUF kaavioHUF → USD kaavio

Hungarian Forint profiili

KolikotFreq used: Ft5, Ft10, Ft20, Ft50, Ft100, Ft200
SetelitFreq used: Ft500, Ft1000, Ft2000, Ft5000, Ft10000, Ft20000
KeskuspankkiHungarian National Bank
Käyttäjät
Hungary

